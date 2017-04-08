Американских морпехов уволили за комментарии под фото обнаженных коллег-женщин

Двоих военнослужащих армии США уволили из-за комментариев, оставленных под фотографией обнаженной коллеги. Об этом сообщает Associated Press.

Двое морпехов стали первыми уволенными из-за скандала, связанного с утечкой откровенных фотографий женщин-военных. В отношении порядка еще 20 человек ведется расследование.

В середине марта была создана рабочая группа, которая занялась поиском авторов попавших в интернет фотографий обнаженных женщин-пехотинцев.

Фото были опубликованы на странице Marines United в Facebook, насчитывающей около 30 тысяч подписчиков. Среди них действующие морские пехотинцы Великобритании и США, флотские медики, а также военнослужащие ВМС Соединенных Штатов в отставке. На снимках запечатлены как женщины, находящиеся на военной службе, так и другие, личность которых установить пока не удалось.