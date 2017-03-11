В ВМС США начали поиски авторов снимков обнаженных женщин-морпехов

Корпус морской пехоты США создает рабочую группу для поиска авторов попавших в интернет фотографий обнаженных женщин-пехотинцев. Как сообщает в пятницу, 10 марта, РИА Новости, об этом журналистам сообщил командующий этого рода войск Роберт Неллер.

По словам генерала, расследованием займется его помощник. Неллер назвал случившееся отвратительным и добавил, что из-за скандала он был вынужден поменять планы и вместо посещения базы морпехов в Норвегии готовится к слушаниям в Конгрессе.

Командующий также объяснил, что в результате произошедшего пострадали около 10 женщин. Сколько морских пехотинцев участвовало в распространении снимков, он не сообщил.

В свою очередь, глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал провести полное расследование инцидента и подчеркнул, что связанные с публикацией фото обнаженных коллег американские военные виновны в «вопиющем нарушении фундаментальных ценностей».

Ранее сообщалось, что Пентагон проверяет сведения о публикации военнослужащими США в Facebook фотографий обнаженных девушек из американского Корпуса морской пехоты. Снимки были размещены на странице «Сплоченные морпехи» (United Marines). Членами этой группы являются мужчины, проходящие службу или отслужившие в Корпусе морской пехоты и санитары ВМС США, а также военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании.

