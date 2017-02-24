В США ветеран-морпех расстрелял в баре компанию индийцев

Ветеран морской пехоты ВМС США расстрелял компанию выходцев из Индии. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает издание The Times of India.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в одном из баров города Олейте, штат Канзас. 51-летний Адам Пуринтон (Adam Purinton) с криком «Вон из моей страны!» достал пистолет и открыл огонь по сидящим неподалеку от него индийцам. 32-летний авиаинженер Шринивас Кучибхотла (Srinivas Kuchibhotla) из города Хайдерабада, Индия, был убит на месте, его коллеги Алок Мадасами (Alok Madasani) и Иан Гриллот (Ian Grillot) получили ранения и были госпитализированы.

Утром четверга, через несколько часов после случившегося, подозреваемого арестовали и предъявили ему обвинения в предумышленном убийстве первой степени.

«Это был трагический и бессмысленный акт насилия», — охарактеризовал произошедшее начальник городской полиции Стивен Менк (Steven Menke).

Также сообщается, что Пуринтон часто выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес приходящих в бар индийцев. По словам бармена из города Клинтон в соседнем штате Миссури, где скрывался преступник, тот рассказывал ему, что убил двух приезжих из Ближнего Востока. Возможно, ветеран перепутал индийцев с арабами.