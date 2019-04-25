Блогерша обманула подписчиков подделанными в Photoshop снимками

Блогерша из США Гэбби Ханна (Gabbie Hanna) обманула подписчиков в Instagram, подделав снимки с музыкального фестиваля Коачелла (Coachella). О том, как ей удалось осуществить такой пранк, девушка рассказала в ролике на своем YouTube-канале.

Ханна несколько дней описывала поездку на фестиваль в сториз. Девушка показывала жилье, которое она якобы сняла через Airbnb, публиковала видео, на которых были ее друзья и выступали участники Коачеллы. Вдобавок Ханна запостила несколько фото себя самой на фоне сцены и декораций фестиваля.

Фото опубликовано @gabbiehanna

Многие люди не заметили подвоха и писали Ханне в комментариях, как завидуют, что она смогла поехать на Коачеллу, а они — нет. Однако спустя несколько дней блогерша призналась, что врала фанатам. Она фотографировалась неподалеку от дома, а нужный фон подставляла с помощью Photoshop. Что касается видео с фестиваля, Ханна брала записи у своих друзей, которые действительно были на Коачелле.

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Блогерша отметила, что чувствует себя неудобно перед обманутыми подписчиками, но у ее пранка была благая цель. «Не надо зацикливаться на нескольких постах в неделю от ваших любимых блогеров, которые рассказывают, какой потрясающей жизнью они живут. Все то время, которое я была на Коачелле, я на самом деле провела у себя дома за компьютером», — посоветовала Ханна подписчикам.

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