Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»

Блогер Милли Смит (Milly Smith) наглядно показала, как легко подделать фотографии потери веса с стиле «до» и «после». Девушка продемонстрировала, что для этого совсем не обязательно худеть в реальности, пишет The Independent.

Разоблачению секрета таких фотографий 24-летняя девушка посвятила почти весь свой аккаунт в Instagram. Она показывает, как создать на фото видимость худобы, даже если ты упитан.

«Одна и та же девушка, тот же день и в это же время»

A post shared by Milly Smith 💛🌻☀️👑 (@selfloveclubb) on Jun 25, 2017 at 11:14am PDT

A post shared by Milly Smith 💛🌻☀️👑 (@selfloveclubb) on May 25, 2017 at 11:48am PDT

Рядом со снимками девушка раздает рекомендации, какую позу выбрать для удачного ракурса или как правильно выставить свет. Она считает, что практически любые ягодицы можно представить привлекательными, главное, принять такое положение, чтобы целлюлит на них растянулся и они выглядели подтянутыми.

A post shared by Milly Smith 💛🌻☀️👑 (@selfloveclubb) on May 6, 2017 at 11:43am PDT

Помимо собственных фото, Милл публикует множество снимков бодипозитивных людей без одежды или в нижнем белье. Девушка призывает подписчиков любить свое тело таким, какое оно есть, и не идти на поводу у соцсетей, где все стараются выглядеть идеально.

Ранее разоблачениями собственных снимков занялась турецкая модель и фитнес-блогер Имре Чечен. Она показывает в Instagram, как создавались фото, на которых ее фигура выглядит подтянутой, и как они могли бы выглядеть на самом деле, если бы девушка не применяла некоторые приемы.