Интернет и СМИ
 

Модель разоблачила свои идеальные снимки в Instagram

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Турецкая модель и фитнес-блогер Имре Чечен (Imre Çeçen) показала в Instagram, как создавались снимки, на которых ее фигура выглядит идеально подтянутой, и как они могли бы выглядеть на самом деле, если бы девушка не применяла некоторые приемы. На разоблачения обратило внимание издание The Huffington Post.

Имре без стеснения демонстрирует, что на самом деле ее тело не совершенно, хотя на фотографиях и кажется таковым. Она с иронией рассказывает, как корпела над снимками, желая выглядеть на них идеально.

Например, сидя на бассейне, она старалась продемонстрировать худые ноги, в то время как они непременно расплющивались при соприкосновении с поверхностью: «Мне пришлось изогнуть спину, как ненормальной, держать ноги на весу (пришлось поработать прессом), при этом сидя на краю бассейна, из-за чего я едва не упала. Мы с моим фотоаппаратом наверняка утонули бы в приступе инстаграмного перфекционизма (я бы, конечно, выжила под водой, плавать-то я умею)».

Она высказала восхищение теми, кому удается сидеть так в реальной жизни. «Я восхищаюсь вашей физической силой и силой воли!» — подытожила Чечен.

Имре нравится подшучивать над тем, как может измениться внешность модели в зависимости от позы и освещения.

Кроме того, девушка показывает, как выглядели бы ее фотографии, если бы она не воспользовалась фотошопом.

Подписчики блогера поддерживают ее шуточные разоблачения. Каждый пост Чечен собирает десятки тысяч лайков.

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