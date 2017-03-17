Бейонсе попросила маму перестать плохо шутить в Instagram

Американская певица Бейонсе попросила свою мать Тину Ноулз Лоусон (Tina Knowles Lawson) перестать выкладывать в Instagram ролики с плохими шутками. Об этом сообщает The Independent.

Женщина завела аккаунт в соцсети, на который подписалось более миллиона человек, и начала регулярно выкладывать юмористические видео под названием Corny Joke Time («Время Бородатых Анекдотов»).

Бейонсе попросила мать перестать снимать подобные ролики, но Тина Ноулз ответила дочери отказом и записала очередное видео с шуткой. «Бейонсе сказала, что мне стоит снимать меньше "Бородатых Анекдотов". Но мне 63 года, и я могу наслаждаться хорошей жизнью. Так что вот вам еще один», — отметила женщина и рассказала шутку про диалог двух унитазов.

В декабре 2016 года пользователи сети обратили внимание на набирающий популярность хештег #RIPBeyonce, якобы посвященный смерти популярной певицы. Фанаты Бейонсе заявили, что хештег не имеет никакого отношения к действительности, и осудили действия шутников.