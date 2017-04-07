В сети разоблачили хвастающихся экстремальными снимками блогеров

В социальных сетях разоблачили блогеров, которые в 2015-2016 годах взбудоражили своих подписчиков фотографиями, сделанными в опасных условиях. Как сообщает таблоид Daily Star, пользователи нашли место с похожим ракурсом, однако скала в нем нависает не над пропастью, а над плато, где люди могут стоять без угрозы для жизни.
Снимки появлялись в Instagram-аккаунтах известной в Бразилии пары путешественников на протяжении двух лет. На кадрах вместе или поодиночке они свисали с высокой скалы, откуда открывался впечатляющий вид.
Collect moments, not things. • 📷 - Pedra da Gávea, Rio de Janeiro🚩👣 #pedradagavea #RiodeJaneiro #livingonearth #BestVacations #WeLiveToExplore #beautifuldestinations #Deluxefx #Lifeapp #earthpix #earthvibe #TravelingOurPlanet #epicexploring #fantastic_earth #destinationearth #awesomepix #warrenjc #BlogMochilando #eunoepb #canaloff #rioguiaoficial #GoodInRio #vcnooff #momentooff #trilheirasdobrasil #fantastic_earth #MountainGirls #Igworldclub #viajarmelhor #mostextremepictures #vibenasintonia #vidademochila #momentooff #BlogMochilando #eunoepb
Однако пользователи заметили, что в Бразилии, где были сделаны эти фотографии, есть популярное у туристов возвышение близ Рио-де-Жанейро, откуда можно сделать снимки, похожие на те, которые публикуют блогеры. Сфотографироваться там можно без риска для жизни, но чтобы казалось, будто путешественники парят в воздухе и держатся за скалу только с помощью силы своих рук, они обрезают нижняя часть фото, где видна земля. Юзеры нашли кадры, сделанные в этом и похожих местах без применения фотошопа.
В январе 2017 года русскоязычные пользователи соцсетей активно обсуждали фотографию снимок реки Иртыш, лед на которой приобрел форму маски из фильма «Крик». Причудливая картинка оказалась фейком.