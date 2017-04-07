В сети разоблачили хвастающихся экстремальными снимками блогеров

В социальных сетях разоблачили блогеров, которые в 2015-2016 годах взбудоражили своих подписчиков фотографиями, сделанными в опасных условиях. Как сообщает таблоид Daily Star, пользователи нашли место с похожим ракурсом, однако скала в нем нависает не над пропастью, а над плато, где люди могут стоять без угрозы для жизни.

Снимки появлялись в Instagram-аккаунтах известной в Бразилии пары путешественников на протяжении двух лет. На кадрах вместе или поодиночке они свисали с высокой скалы, откуда открывался впечатляющий вид.

Adventure lover 🙈🙅🏻😁 📍 Pedra da Gávea 🇧🇷 #pedradagavea A post shared by Victoria Nader ✈️💙 (@victorianader1) on Sep 21, 2015 at 2:47pm PDT

Great moment at Pedra da Gavea 💪🏼👊🏼 📍Rio de Janeiro, Brazil #luxuryworldtraveler A post shared by Leonardo Pereira ✈️ (@leonardopereira1) on Apr 3, 2016 at 9:51am PDT

Live a life you will remember ✌🏼️🙏🏼 with @victorianader1 A post shared by Leonardo Pereira ✈️ (@leonardopereira1) on Apr 29, 2016 at 1:49pm PDT

Однако пользователи заметили, что в Бразилии, где были сделаны эти фотографии, есть популярное у туристов возвышение близ Рио-де-Жанейро, откуда можно сделать снимки, похожие на те, которые публикуют блогеры. Сфотографироваться там можно без риска для жизни, но чтобы казалось, будто путешественники парят в воздухе и держатся за скалу только с помощью силы своих рук, они обрезают нижняя часть фото, где видна земля. Юзеры нашли кадры, сделанные в этом и похожих местах без применения фотошопа.

В январе 2017 года русскоязычные пользователи соцсетей активно обсуждали фотографию снимок реки Иртыш, лед на которой приобрел форму маски из фильма «Крик». Причудливая картинка оказалась фейком.