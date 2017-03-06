История с придавленным насмерть порножурналами японцем оказалась фейком

Новость об одиноком японце, который якобы погиб после падения на него пачки порножурналов, оказалась фейковой. Доказательства того, что первоисточник информации не имеет ничего общего с публикациями в прессе, приводит издание Gizmodo.

Впервые новость о смерти одинокого жителя Японии появилась на сайте Nikkan Spa 28 февраля. 3 марта об этом написала газета Daily Mail, добавив к оригиналу несколько несуществующих подробностей. Затем историю также распространил ряд СМИ, в том числе The Mirror, The Toronto Sun, CBS Philly, и Sky News Australia.

В оригинальной новости говорилось о том, что одинокий мужчина умер в своей квартире в результате сердечного приступа. В статье приведены несколько фотографий его квартиры: стены увешаны эротическими плакатами, а на полу валяются журналы и прочий мусор.

Подобные случаи в Японии не уникальны. Обычно умерших затворников находят примерно через месяц, когда соседи с нижних этажей жалуются на появляющиеся на потолке пятна. Японский портал объясняет, что пятна появляются из-за выделений погибшего, если его труп оказался на полу. Мужчину, речь о котором идет в февральском материале, напротив, обнаружили из-за резкого запаха: прослойка бумажного мусора, в том числе и порножурналов, не позволила жидкости просочиться к соседям снизу.

В версии Daily Mail японец скончался от падения на него кипы печатных изданий и пролежал погребенным под макулатурой шесть месяцев. Однако, в издание уточняет, что, возможно, смерть наступила в результате сердечного приступа.