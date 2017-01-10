В сети поверили в фейк о застывшем в форме маски из фильма «Крик» Иртыше

Пользователи социальных сетей поверили в утку о реке Иртыш, замерзшей в виде маски из фильма «Крик». Десятки юзеров сети делятся на своих страницах фейковой фотографией с причудливыми полыньями.

Представители творческих профессий расшарили в Facebook снимок омского художника, поэта и руководителя международного Центра мировых искусств и религий Ethnos.

«Вот так застыл Иртыш. В народе все прозвали это фото "Крик Иртыша". Я уже размещал ее в прошлом году, решил напомнить», — писал автор поста 5 января.

Фото всплывало в сети и раньше. Новую волну популярности оно обрело после того, как сообщество «Science | Наука» во «ВКонтакте» 8 января опубликовало его как подлинный. Позже администрация группы отметила, что снимок поддельный, а в паблике «Ложь пабликов ВК» появился оригинал фотографии.

В декабре 2016 года в соцсетях активно обсуждали историю саратовской девочки, которая после употребления спиртного угнала автолавку с выпечкой, а затем раздала сдобу бездомным. Как выяснилось, рассказ также оказался фейком.