Фотограф научила делать снимки на зависть другим с помощью подручных средств

Фотограф из США Brandonlu показала, как с помощью подручных средств можно создать видимость, что герой снимка плавает в море или океане, хотя при этом он находится у себя на заднем дворе. Методом она поделилась на странице в Twitter.

На одной из опубликованных девушкой фотографий лицо модели наполовину погружено в воду, а сзади виднеется гладь океана. На другом снимке запечатлен процесс создания этого кадра, ради которого героине снимка не пришлось далеко уезжать от дома. Она лежала в детском бассейне во дворе, пока фотограф снимала ее через аквариум, а ассистент держал над ней маленький зонтик, чтобы правильно распределить свет.

— B R A N D O N L U (@brandontonlu) 19 апреля 2019, 22:45

Пост Brandonlu набрал около 140 тысяч лайков и репостов. В комментариях юзеры писали, что осуществление такой задумки требует от человека не только воображения, но и настоящего мастерства. «Поэтому-то мы и должны платить фотографам. К черту все эти бесплатные фотосессии», — заключил DeMario Jackson.

Brandonlu и раньше снимала эффектные фотографии, используя при этом минимум средств. Например, девушка фотографировала модель парящей в небе, хотя та стояла при этом на капоте машины.

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