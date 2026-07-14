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03:55, 14 июля 2026Россия

Патрушев заявил о невозможности развалить Россию

Патрушев: Запад не смог развалить Россию в 1990-х годах, не сможет и сейчас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Запад не смог развалить Россию в 1990-х годах, не сможет это сделать и сейчас, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после Первой мировой войны Запад «взрастил нацизм и вступил с ним в сговор». Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны западные страны направили нацистов на уничтожение населения СССР. Как указал Патрушев, «в мире всегда были силы, ненавидящие Россию».

Он добавил, что уничтожить Россию не удастся. «Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых», — подчеркнул он.

Ранее Патрушев заявил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за заказов для своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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