Путин прокомментировал отказ европейцев звать его в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно относится к тому, что его не пригласили на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом он заявил в ходе встречи с главами международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли?» — сказал он с улыбкой.

Глава государства подчеркнул, что его беспокоит другое — пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы и снос памятников.

В середине апреля Кремль сообщил, что Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Российский лидер участвовал в праздновании 70-летия высадки союзников пять лет назад.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года.

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