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Путин отказался ехать в Нормандию на юбилей высадки союзников

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 12 апреля, передает РИА Новости.

Накануне намерение посетить эти мероприятия анонсировал президент США Дональд Трамп, отмечает агентство.

Российский лидер участвовал в праздновании 70-летия высадки союзников пять лет назад, где встретился с Бараком Обамой, который тогда занимал пост президента США.

25 марта официальный представитель Кремля негативно оценил решение Польши не приглашать РФ на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Он подчеркнул, что роль России в завершении Второй мировой «невозможно переоценить». В Варшаве, в свою очередь, отметили, что хотели бы вспомнить об этом событии в компании стран НАТО, Евросоюза и «Восточного партнерства».

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.

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