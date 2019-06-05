Мэй ошиблась с датой высадки в Нормандии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по ошибке опубликовала на официальной странице в Twitter пост с неправильной датой высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что в опубликованном 5 июня тексте было написано: «Сегодня исполняется 75 лет со "дня Д" (высадка в Нормандии — прим. «Ленты.ру»). Это стало началом конца Второй мировой войны». Пост был быстро удален, а представитель Мэй назвал произошедшее «человеческой ошибкой».

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал Терезе Мэй торговую сделку, которую они обсудят на встрече перед совместной пресс-конференцией.

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