Трамп решил «подкупить» Великобританию

Президент США Дональд Трамп пообещал британскому премьер-министру Терезе Мэй торговую сделку, которую они обсудят на встрече перед совместной пресс-конференцией, сообщает Bloomberg.

Предполагается, что, по выражению Трампа, «очень, очень существенная торговая сделка» должна в какой-то форме поддержать жестких сторонников Brexit.

Также президент США попробует оказать давление на британское правительство в связи с санкциями для Huawei, которому Америка стремится перекрыть широкополосные сети 5G по всей Европе, оправдывая это тем, что иначе под угрозу попадет обмен разведданными между странами.

В тоже время члены Лейбористской партии включая ее представителя по иностранным делам Эмили Торнберри и лидера партии Джереми Корбина планируют принять участие в протестах против визита Трампа в Лондон. «Дональд Трамп уважает только сильных людей, и, если вы кланяетесь ему, он только пинает вас сильнее», — заявила Торнберри.

Ранее Трамп посоветовал Великобритании не платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit и выйти из Евросоюза без сделки, если условия страны не примут в Брюсселе. Британия должна была покинуть ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. В итоге срок сдвинулся на 31 октября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!