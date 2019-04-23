Лондон начал страдать от избытка пустых квартир

Лондонский рынок элитного жилья оказался в кризисе из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, по состоянию на 31 марта более 30 тысяч домов остаются непроданными. Это самый высокий показатель с начала ведения статистики.

В первом квартале 2019 года стоимость новых домов выросла на 74 процента по сравнению с 2010 годом и достигла 909 фунтов за квадратный фут (порядка 807 тысяч рублей за квадратный метр).

По данным агентства, в 2015 году девелоперы начали активно строить элитную недвижимость в Лондоне в надежде на то, что это привлечет иностранные инвестиции. Однако спрос со стороны иностранного капитала снизился из-за Brexit и ограничений, введенных британскими властями. В результате большинство роскошных домов остались пустовать в связи со слишком высокой стоимостью для рядовых британцев. Как пояснил основатель аналитического бюро Molior London Тим Крейн, также на ситуацию повлияло повышение налогов на недвижимость, произошедшее в стране.

Британия находится в процессе выхода из Евросоюза. Изначально он должен был состояться 29 марта, однако Лондон и Брюссель договорились об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны разработать договор, который сгладит последствия выхода королевства из Евросоюза. По оценкам аналитиков, убытки ведущих британских компаний от Brexit могут составить 348 миллионов фунтов (455 миллионов долларов).

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