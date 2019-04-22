В Британии за год закрылись почти 1000 пабов

В Великобритании в 2018 году закрылись 914 пабов, пишет The Guardian.

В среднем каждый месяц в стране закрывались 76 пабов. Среди причин закрытия аналитики называют рост налогов, который заставляет владельцев заведений увольнять персонал и повышать цены, политическую неопределенность и нестабильное настроение потребителей.

При этом в 2017-м темпы закрытия пабов были еще выше — 1292 за год, или более 100 ежемесячно. За семь лет число пабов сократилось с 54,6 тысячи до 43 тысяч.

Власти утверждают, что запускают специальную программу для поддержки пабов в сельской местности, которые были «сердцем коммьюнити на протяжении поколений». Программа призвана помочь заведениям диверсифицироваться и расширить предложение для клиентов.

Британия находится в процессе выхода из Евросоюза (Brexit). Изначально он должен был состояться 29 марта, но в начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны разработать договор, который сгладит последствия выхода королевства из ЕС. По данным Bloomberg, убытки ведущих британских компаний от Brexit могут составить 348 миллионов фунтов (455 миллионов долларов).

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