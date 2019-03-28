Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан, передает Reuters.

В письме Европейской комиссии он отметил, что в случае, если Brexit состоится без сделки, десятки тысяч медикаментов станут нелегальными, так как никакого механизма их лицензирования для продажи в стране выработано не будет.

27 марта сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста при условии, что парламент примет ее вариант соглашения по выходу из ЕС.

Ранее в марте в Евросоюзе согласились отложить Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку, либо до 12 апреля, если этого не произойдет. Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

В феврале Британии предрекли мусорный кризис в случае выхода из ЕС без сделки. Это связано с тем, что после начала процедуры выхода соглашение на вывоз миллионов тонн бытовых отходов с островов будет автоматически расторгнуто. Отмечалось, что невывезенный мусор вскоре начнет вонять, и проблема «превратится в политическую», так как решить ее самостоятельно коммунальные службы не смогут.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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