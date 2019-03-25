Мэй заговорила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку, если парламент одобрит предложенную ее кабинетом сделку по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте политический обозреватель телеканала ITV Роберт Петерсон со ссылкой на источники.

По его данным, Мэй заявила министрам, выступающим за Brexit (Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Риз-Моггу и Дэвиду Дэвису), что уйдет, однако дополнительных условий не сообщила. Разговор состоялся в ее загородном доме Чекерс.

Петерсон считает, что верить ее словам не стоит.

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Ранее 25 марта издание The Sun призвало премьер-министра покинуть свой пост. По данным газеты, о решении уйти с поста сразу после одобрения сделки с Евросоюзом Мэй сообщит в ближайшее время. До этого стало известно, что ряд министров Великобритании договорились сместить с поста действующую главу правительства. Заговорщики ожидают, что Мэй уйдет в отставку в течение 10 дней.

Лидеры стран Евросоюза 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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