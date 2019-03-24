Премьер-министра Великобритании захотели свергнуть

Ряд министров Великобритании договорились сместить с поста действующую главу правительства Терезу Мэй. Об этом пишет The Sunday Times.

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По информации газеты, 11 старших министров в ходе телефонных разговоров пришли к выводу, что Мэй должна объявить о своей отставке, поскольку она стала «токсичной и неустойчивой политической фигурой». В случае отказа они готовы сложить с себя полномочия.

Временным премьер-министром планируется поставить заместителя Мэй, руководителя аппарата премьера Дэвида Лидингтона. Другими кандидатурами на пост называются министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув и глава британской дипломатии Джереми Хант.

Заговорщики ожидают, что Мэй уйдет в отставку в течение 10 дней.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

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