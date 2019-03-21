Британским министрам рассказали о способах самозащиты во времена Brexit

Британским министрам рекомендовали пользоваться такси вместо служебных машин и передвигаться по городу вместе с коллегами. Предложение выдвинул вице-спикер палаты общин Линдси Хойл, пишет The Guardian.

По его словам, это должно защитить политиков от возможной опасности — угроз или нападений. Хойл заверил коллег, что городская полиция готова к любому развитию событий, и парламентарии могут голосовать по выходу страны из Евросоюза, как считают нужным.

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Опасения связаны с общественными волнениями в Великобритании из-за Brexit. «Лично я с такой напряженностью не сталкивался ни разу за все время работы в палате [общин]», — написал он в электронном письме членам палаты. Кроме того, Хойл рекомендовал установить тревожные кнопки, чтобы в случае опасности полиция могла быстро отреагировать на угрозу.

20 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй официально попросила Брюссель дать Лондону техническую отсрочку и таким образом отложить Brexit на три месяца. Премьер подчеркнула, что не готова сдвигать выход из ЕС на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли страна вовсе отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016-го, победу в котором с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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