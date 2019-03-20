Британия попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом она объявила в парламенте, передает Reuters.

Как сообщается, глава британского правительства направила письмо председателю Евросовета Дональду Туску. В нем говорится о технической отсрочке на три месяца — до 30 июня. Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Brexit на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Reuters отмечает, что Туск получил запрос.

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14 марта сообщалось, что парламент Великобритании проголосовал за предложение правительства о переносе официальной даты выхода страны из Евросоюза. До этого члены палаты общин выступили против Brexit без сделки с Брюсселем.

Ранее в марте стало известно, что Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в соглашении по выходу Британии из Евросоюза. Изменения касаются вопроса границы на острове Ирландия.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда и как, а также должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016-го, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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