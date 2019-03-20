В ЕС выступили против сдвига Brexit на лето

Европейская комиссия (ЕК) выступает против сдвига даты выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 30 июня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Как говорится в заметке о Brexit, которую члены ЕК обсуждали на еженедельном совещании в среду, 20 марта, Лондону необходимо сделать выбор из двух вариантов. Первый предусматривает выход до 23 мая, когда начнутся выборы в Европарламент. Второй подразумевает более серьезный сдвиг в датах, в том числе до конца 2019 года. В таком случае Великобритания будет обязана участвовать в общеевропейских выборах, которые, по словам премьер-министр страны Терезы Мэй, не в интересах Лондона.

Такой выбор связан с тем, что в случае выхода Британии из Евросоюза другие государства должны получить дополнительные места в законодательных органах. При этом к середине апреля они уже должны четко знать, рассчитывать ли им на эти позиции.

В случае продления членства в ЕС Лондону следует «в духе лояльного сотрудничества» взять на себя обязательство воздерживаться от влияния на такие ключевые вопросы, как бюджет Евросоюза и назначение на высшие руководящие посты. «Это единственный способ защитить функционирование институтов ЕС и их способность принимать решения», — говорится в документе.

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В то же время глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию закончить Brexit до выборов в Европарламент 23-26 мая. Он рекомендовал это сделать во время телефонного разговора с Мэй, рассказал представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Мэй официально попросила ЕС дать Лондону техническую отсрочку и таким образом отложить Brexit на три месяца — до 30 июня. Премьер подчеркнула, что не готова сдвигать выход из ЕС на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда и как, а также должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016-го, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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