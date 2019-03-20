Евросоюз допустил отсрочку Brexit

Председатель Евросоюза Дональд Туск заявил о возможности отсрочки выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что отложить Brexit можно в случае положительного исхода голосования по сделке в Палате общин британского парламента.

Ранее 20 марта Европейская комиссия выступила против сдвига даты Brexit до 30 июня. До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила Брюссель дать Лондону техническую отсрочку и таким образом отложить Brexit на три месяца. Премьер подчеркнула, что не готова сдвигать выход из ЕС на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016-го, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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