Brexit решили отложить

Парламент Великобритании проголосовал за предложение правительства о переносе официальной даты выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает BBC News.

Большинство депутатов Палаты общин (412 человек) выступили за отсрочку Brexit, против проголосовали 202 депутата. Если до 20 марта парламентарии проголосуют за соглашение с ЕС, то британское правительство должно направить запрос Брюсселю о технической отсрочке до 30 июня. После этого согласовать изменения предстоит 27 странам-членам объединения.

Однако в случае если парламентарии отвергнут сделку Мэй по Brexit, то его дата будет перенесена на еще более длительный срок, что повлечет за собой участие Великобритании в европейских выборах в мае.

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В марте Тереза Мэй заявляла о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. До этого глава Евросовета Дональд Туск отказался пересматривать согласованные ранее условия Brexit.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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