Мэй задумала изменить условия Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Мэй, после возвращения в Брюссель она будет «сражаться за Британию и Северную Ирландию» при помощи «нового мандата, новых идей и решимости достигнуть прагматичных решений». При этом премьер готова гарантировать отсутствие «жесткой» границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что согласованные ранее условия Brexit пересматриваться не будут. До этого большинство в британском парламенте высказалось против предложенной правительством и согласованной с ЕС сделки по «мягкому выходу» с переходным периодом.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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