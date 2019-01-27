Brexit заставил Великобританию подумать о военном положении

Правительство Великобритании допускает введение военного положения для предотвращения хаоса из-за «жесткого» Brexit. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

На данный момент британские министры обсуждают возможность применения Акта о чрезвычайных ситуациях 2004 года в случае беспорядков. Согласно ему, в стране могут ввести комендантский час, ограничить свободу передвижений граждан, конфисковать имущество и подавлять беспорядки с помощью военных.

Кроме того, в этом случае правительство сможет вносить поправки в любые законодательные документы за исключением Акта о правах человека.

Голосование в британском парламенте по вопросу Brexit состоялось 15 января. Большинство проголосовало против предложенной правительством и согласованной с ЕС сделки по «мягкому выходу» с переходным периодом. 17 января парламентарии отклонили вотум недоверия Терезе Мэй, однако правительству еще только предстоят переговоры с парламентом о новых условиях сделки с Брюсселем.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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