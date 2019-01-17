Из Великобритании начали бежать миллионеры

Богатые жители Великобритании из числа граждан Евросоюза начали массово покидать страну в преддверии ее выхода из ЕС (Brexit), пишет Bloomberg.

Издание побеседовало с владельцем агентства, специализирующегося на помощи по переезду из Великобритании в континентальную Европу, Энтони Уордом Томасом. По его словам, в 2018 году услугами компании воспользовались около 300 человек, что на 82 процента больше, чем годом ранее.

Большинство клиентов Томаса — обеспеченные европейцы с состоянием от пяти миллионов фунтов стерлингов. Некоторые из них отошли от дел и больше не занимаются бизнесом. Самым популярным направлением для переезда стали испанский остров Майорка и юг Франции.

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При этом грядущий Brexit Томас называет не главной причиной эмиграции — людей, по его словам, больше волнует общее состояние британской экономики, которую он называет «идущим ко дну кораблем».

В ближайшем будущем собеседник издания ожидает еще большего увеличения миграционного потока на материк в связи с провалом голосования по «мягкому» Brexit в британском парламенте. В текущих условиях возможна отставка премьер-министра Терезы Мэй. Ее место может занять лидер оппозиции, лейборист Джереми Корбин, одним из пунктов программы которого является повышение налогов.

Голосование в британском парламенте по вопросу Brexit состоялось 15 января. Большинство проголосовало против предложенной правительством и согласованной с ЕС сделки по «мягкому выходу» с переходным периодом. 17 января парламентарии отклонили вотум недоверия Терезе Мэй, однако правительству еще только предстоят переговоры с парламентом о новых условиях сделки с Брюсселем.

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