План Мэй по Brexit отвергли

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Палата общин британского парламента не одобрила поправку к соглашению по выходу Великобритании из ЕС. Как сообщает «Интерфакс», депутаты отказались поддерживать предложение, которое предусматривало право Лондона отказаться от плана ЕС по ирландской границе в одностороннем порядке.

Отмечается, что в поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 422. Как сообщает РИА Новости, таким образом Лондон открыл путь к ряду возможных сценариев развития событий, в том числе жесткому выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

Глава Евросовета Дональд Туск признал соглашение проваленным. «Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остается финальное решение?», — написал он в Twitter.

Ранее 15 января сообщалось, что более ста членов Европейского парламента пообещали поддержать британцев, если те захотят повторно проголосовать по выходу из Евросоюза. Представители нескольких партий Европарламента направили письмо британским гражданам в преддверии голосования в британском парламенте, которое пройдет 17 января.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.

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