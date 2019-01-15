Европа предложила британцам подумать

Более сотни членов Европейского парламента пообещали поддержать британцев, если те захотят повторно проголосовать по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает The Local.

Представители нескольких партий Европарламента направили письмо британским гражданам в преддверии голосования в британском парламенте. Оно пройдет 17 января, и, как пишет газета, на нем премьер-министра страны Тереза Мэй и ее план выхода, вероятно, не поддержат.

По информации The Local, ходят слухи о том, что Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit, который начнется с 29 марта. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода, чтобы избежать хаоса.

Материалы по теме Тереза Мэй удержалась у власти Британию ждет Brexit и тяжелейший удар по экономике

Как ранее заключил Европейский суд, Британия может вовсе отказаться от выхода в одностороннем порядке. Однако отсрочка дедлайна, которая позволит Мэй выиграть время и склонить на свою сторону несогласных парламентариев или же организовать новое голосование и референдум, должна быть согласована с европейскими лидерами.

12 декабря 2018 года члены британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэй в связи с выходом страны из Евросоюза. Ей удалось сохранить за собой пост, так как за это проголосовали ее однопартийцы.

Голосование о недоверии последовало за объявлением премьера 10 декабря. Тогда Мэй заявила, что важнейшее парламентское голосование по Brexit откладывается, так как ее план выхода страны из ЕС не поддерживает большинство депутатов. Она перенесла мероприятие, чтобы отправиться в Брюссель и попытаться договориться с Евросоюзом о пересмотре некоторых пунктов договора. Однако канцлер Германии Ангела Меркель на следующий день исключила возможность внесения изменений в документ. По ее словам, ЕС не намерен повторно обсуждать соглашение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!