Мэй отреагировала на планы сместить ее с поста

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что смещать ее с поста будет не в интересах страны. Об этом она заявила в среду, 12 декабря, передает Reuters.

Таким образом глава правительства отреагировала на инициированное парламентариями голосование по вопросу о доверии в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit). «Я думаю, что всеобщие выборы в данный момент были бы не в национальных интересах, пока мы в середине наших переговоров [с ЕС]», — сказала она.

Премьер указала, что передача работы над соглашением в руки оппозиционеров не стоит идущего с этим риска. Она считает, что партии стоит сплотиться и работать в интересах британцев, поддержавших Brexit. В то же время она указала, что переговоры по этому вопросу с европейскими лидерами продолжатся.

Мэй также заявила, что будет «противостоять вынесению вотума как только сможет». По ее словам, назначение нового главы правительства грозит неопределенным будущим для страны: он не успеет провести новые переговоры по Brexit, поэтому процедуру придется отложить или вовсе отменить.

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С этим не согласился один из выразивших недоверие Мэй консерваторов Криспин Блант. Он напомнил, что по закону Brexit состоится 29 мая 2019 года в любом случае.

Ранее 12 декабря стало известно, что был преодолен порог заявлений от парламентариев-консерваторов, необходимый для проведения голосования по вопросу о доверии премьер-министру. Оно будет проведено вечером в среду в Палате общин. Итоги обнародуют сразу после подсчета.

Для отстранения Мэй за этот вариант должны высказаться 158 из 315 законодателей. Чтобы сохранить пост, премьер-министру также необходима поддержка простого большинства голосов.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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