Мэй отложила голосование о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила парламентское голосование по Brexit, так как ее план выхода страны из Евросоюза не поддержало большинство депутатов. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 10 декабря.

«Очевидно, что в то время, как другие ключевые аспекты плана поддерживает большинство, одна проблема — вопрос Северной Ирландии — остается причиной для серьезного беспокойства, — пояснила Мэй. — поэтому мы отложим голосование, запланированное на завтра (11 декабря)».

Ранее 10 декабря Европейский суд подтвердил, что Великобритания имеет право отказаться от выхода из ЕС в одностороннем порядке. Разбирательство было начато группой шотландских и английских политиков, борющихся за отмену Brexit, против них выступало британское правительство и Евросоюз.

Вопрос Северной Ирландии заключается в том, что власти ЕС предложили сохранить регион в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, однако Лондон не дал на это согласия.

Выход Великобритании из ЕС должен официально состояться 29 марта 2019 года. После этого, согласно замыслу Мэй, до конца 2020 года будет проходить переходный период, в который Соединенное Королевство продолжит платить взносы в бюджет Евросоюза.

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