Великобритании разрешили не покидать Евросоюз

Европейский суд подтвердил, что Великобритания имеет право отказаться от выхода из ЕС (Brexit) в одностороннем порядке. Об этом сообщает BBC News.

Представители всех 27 стран в Европейском суде постановили, что Лондону не требуется согласие других членов блока, чтобы остановить свой выход из ЕС. Разбирательство было начато группой шотландских и английских политиков, борющихся за отмену Brexit, против них выступало британское правительство и Евросоюз.

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По итоговому решению суда, британцам не требуется менять какие-либо условия своего членства в блоке или собственные законы, чтобы принять такое решение внутри страны. О вердикте стало известно за день до голосования по условиям выхода, о которых удалось договориться с другими странами премьер-министру Терезе Мэй.

Политики, благодаря которым дело дошло до Европейского суда, надеются, что это даст шанс на полную отмену Brexit — возможно, с помощью еще одного референдума.

Как пишет BBC News, ранее представители Евросоюза заявляли, что такое решение может стать опасным прецедентом и дать другим членам блока возможность для шантажа остальных ради более выгодных условий.

Решение об отказе Великобритании от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Его поддержали более половины проголосовавших.

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