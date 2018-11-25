Терезе Мэй предрекли невеселое Рождество

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй ждет невеселое Рождество, поскольку условия соглашения о выходе страны из Евросоюза не устраивают многих депутатов в парламенте королевства. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Проект договора о Brexit должны утвердить лидеры стран Евросоюза на экстренном заседании в воскресенье, 25 ноября.

«Однако все понимают, что радоваться рано: документ должен быть утвержден еще и двумя парламентами: Европейским и британским», — сказал Чижов.

По его словам, многие британские депутаты, в том числе однопартийцы Мэй, четко дали понять, что их не устраивает нынешняя «сделка» по Brexit.

«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое», — сказал Чижов.

Дипломат отметил, что британская сторона «по внутриполитическим причинам» более полугода не могла согласовать свою позицию «по самому сложному вопросу» — границе между Ирландией и Северной Ирландией. «Наконец, 14 ноября ценой нескольких новых отставок в своем кабинете Терезе Мэй удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Евросоюзом, — чтобы Северная Ирландия временно осталась в его Таможенном союзе и едином рынке», — напомнил Чижов.

В субботу, 24 ноября, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна не будет блокировать сделку по Brexit, поскольку Брюссель и Лондон приняли требования Мадрида по вопросу Гибралтара.

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