Тереза Мэй обратилась к британцам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с открытым письмом к британскому народу. Текст обращения опубликовала газета The Telegraph.

В письме британский премьер-министр просит жителей страны поддержать согласованный с ее кабинетом проект сделки с Евросоюзом об условиях Brexit.

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«29 марта 2019 года Соединенное Королевство покинет Европейский союз, и начнется новая глава в жизни нашего народа. Я хочу, чтобы это был момент обновления и примирения. Мы должны отметить точку, после которой перестанем делить людей на тех, кто голосовал "за" и "против" выхода», — отмечает Мэй.

По ее словам, на экстренном саммите ЕС в Брюсселе она будет добиваться одобрения проекта соглашения лидерами 27 остальных государств — членов ЕС.

Решение отказаться от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Его поддержали более половины проголосовавших.

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