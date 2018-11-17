Мэй нашла успокоение в стакане виски после дебатов о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что помогло ей справиться с напряжением во время обсуждения соглашения о выходе страны из Евросоюза (ЕС). Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

По ее словам, большую поддержку ей оказал муж Филипп, который налил ей стакан виски после пятичасового обсуждения условий Brexit с кабинетом министров.

«Мы женаты 38 лет, это долгий срок. Он моя скала. Очень важно, чтобы был кто-то, кто поддерживает вас, при этом не участвует в тонкостях политики, а просто оказывает человеческую поддержку», — подчеркнула премьер-министр.

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14 ноября стали известны финальные договоренности Мэй по Brexit. Согласно им, выход страны из ЕС позволит ей вести независимую торговую политику и заключать сделки с третьими странами. Лондон также будет придерживаться мер урегулирования, утвержденных ЕС, в сфере защиты прав рабочих, правил окружающей среды и субсидировании предприятий государством.

Ранее Тереза Мэй заявляла, что согласование условий выхода Великобритании из ЕС является чрезвычайно трудным. Она также отмечала, что сделка не будет заключена «любой ценой».

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

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