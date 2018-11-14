Раскрыты финальные договоренности Мэй по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с членами кабинета министров условия, на которых страна покинет Евросоюз. Об итоговой сделке Лондона и Брюсселя пишет The Guardian.

Мэй убедила большинство министров в том, что сделка вернет Британии контроль над собственными законами, экономической политикой и позволит защитить рабочие места и целостность страны. Согласно договоренностям, выход страны из ЕС позволит ей вести независимую торговую политику и заключать сделки с третьими странами.

Премьер-министр при этом дала гарантии Брюсселю, что после марта 2019 года Лондон будет придерживаться мер урегулирования, утвержденных ЕС, в сфере защиты прав рабочих, правил окружающей среды и субсидировании предприятий государством.

Северная Ирландия должна будет соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой.

Ранее Тереза Мэй заявляла, что согласование условий выхода Великобритании из ЕС является чрезвычайно трудным. Она также отмечала, что сделка не будет заключена «любой ценой».

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

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