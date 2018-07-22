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Британия пригрозила отказаться от выплат Евросоюзу за Brexit

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Доминик Рааб

Великобритания откажется от выплат отступных Евросоюзу в случае, если Брюссель не согласится на новое торговое соглашение после «развода» с ЕС. Об этом в интервью газете The Telegrapf заявил новый министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

«Договор о Евросоюзе гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет», — сказал он.

По нынешним договоренностям, Великобритания должна будет выплатить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов (51 миллиард евро) за выход из надгосударственного объединения.

Предыдущий министр по по вопросам Brexit Дэвид Дэвис покинул свой пост из-за несогласия с действиями премьер-министра Терезы Мэй, требуя более жесткого сценария выхода страны из надгосударственного объединения. Вместе с ним ушел в отставку глава Форин Офиса Борис Джонсон. Последний заявил, что нынешняя политика Лондона приведет страну к «полубрекзиту, который разорвет экономику Великобритании в рамках торгового соглашения с ЕС без возможности государства повлиять на ситуацию». Мэй является сторонницей «мягкого для бизнеса» решения вопроса.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй может попросить Евросоюз продлить его до 2022 года. Поводом для этого остается граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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