Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает офис премьер-министра страны Терезы Мэй, передает Reuters.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД», — говорится в сообщении, разосланном по электронной почте. Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. О том, кто займет эту должность, объявят в ближайшее время.

Это уже вторая отставка среди британских министров за сутки. Ранее со своего поста ушел министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Как отмечается, обе они связаны с разногласиями в подходе к Brexit.

Британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом в ходе заседания 6 июля. Отмечается, что Мэй — сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из ЕС — заявила о намерении сохранить максимально тесные торговые связи с Евросоюзом. В то же время Джонсон и Дэвис выступали за «жесткий Brexit». Reuters указывает, что теперь непонятно, продолжит ли премьер-министр придерживаться своей позиции или изменит подход под влиянием новых вероятных отставок.

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7 июля газета The Times писала, что глава правительства пообещала отправить в отставку Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать Brexit. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что Мэй может попросить ЕС продлить его до 2022-го.

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