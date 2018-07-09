Мир
 
Последние новости
Воры в законе пересели на бронированные автомобили
Десятки ядовитых пауков поселились в кровати американки
Трамп нашел виновного в подрыве сделки с Северной Кореей
Туристка случайно повторила мем «неверный парень» и прославилась
Названы разрешенные к воровству в отелях предметы
Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров
Московский каршеринг оказался выгоднее личного автомобиля  
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление
Новости партнеров

Борис Джонсон ушел в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает офис премьер-министра страны Терезы Мэй, передает Reuters.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД», — говорится в сообщении, разосланном по электронной почте. Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. О том, кто займет эту должность, объявят в ближайшее время.

Это уже вторая отставка среди британских министров за сутки. Ранее со своего поста ушел министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Как отмечается, обе они связаны с разногласиями в подходе к Brexit.

Британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом в ходе заседания 6 июля. Отмечается, что Мэй — сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из ЕС — заявила о намерении сохранить максимально тесные торговые связи с Евросоюзом. В то же время Джонсон и Дэвис выступали за «жесткий Brexit». Reuters указывает, что теперь непонятно, продолжит ли премьер-министр придерживаться своей позиции или изменит подход под влиянием новых вероятных отставок.

7 июля газета The Times писала, что глава правительства пообещала отправить в отставку Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать Brexit. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что Мэй может попросить ЕС продлить его до 2022-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мэй пригрозила Джонсону увольнением
Великобритания припомнила России отравление Скрипалей и отменила бойкот ЧМ-2018
Великобритания приготовилась ударить по России после выхода из ЕС
Другие материалы рубрики
Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
16:47Сегодня

Испанским военным разрешили носить брюки

10:52Сегодня

Сирийцы похвастались перед россиянами убитыми террористами

16:06Сегодня

Тайские власти засекретили операцию по спасению детей из пещеры

Мир00:04 5 июля

Демон криминала

Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
15:26Сегодня

В Германии сирийцы-антисемиты напали на сирийца

15:06Сегодня

Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей

14:59Сегодня

Раскрыта личность убитого афганцами американского солдата

Мир00:0121 мая
Яир Нетаньяху

Маленький принц

Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
12:17 8 июля

Жертвами ливней в Японии стали 70 человек

13:08Сегодня

Обаму поймали на нежелании бороться с афганским героином

08:45 8 июля

Американский сенатор посетил Россию и разочаровался в санкциях

Россия
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
По законам улиц
Коварный тест на знание современной Москвы
«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»
Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
Москвичам разрешили навещать родных в реанимации
Российский подросток попытался снять грозу и умер
Шестнадцать сибиряков умерли в ожидании квартир
ЛГБТ-активисты из шести стран провели в Москве акцию под видом болельщиков
Все материалы
Мир
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
Испанским военным разрешили носить брюки
Тайские власти засекретили операцию по спасению детей из пещеры
В Германии сирийцы-антисемиты напали на сирийца
Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей
Раскрыта личность убитого афганцами американского солдата
Обаму поймали на нежелании бороться с афганским героином
Все материалы
Бывший СССР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Захар Прилепин решил уйти из батальона армии ДНР
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
Киев объяснил британским СМИ значение лозунга «Слава Украине!»
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Отсутствие подзаконных актов помешало банкам работать с электронными закладными
Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров
Россиян захотели заменить роботами
Российский ответ в торговой войне против США оказался бесполезным
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Побег влюбленного зэка на свидание попал на видео
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Звезду сериала «Бригада» оштрафовали за пистолет
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи со скоростью вертолета
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
В Китае нашли неожиданную угрозу для человечества
В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление
Разрешена 100-летняя загадка о происхождении современного человечества
Диктаторам предрекли помощь от роботов и искусственного интеллекта
Все материалы
Спорт
Спасибо, ребята
Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
Защита сборной России стала лучшей на чемпионате мира
Испания сменила тренера после провала на ЧМ-2018
Восславившего Украину защитника сборной Хорватии раскритиковали на родине
ПСЖ собрался побить трансферный рекорд Неймара
Защитник сборной России заинтересовал «Интер»
Только для своих
Европа побеждает. Бразилия и Уругвай едут домой
Все материалы
Культура
«Расплющенные солнцем тела»
Голые и беззаботные отдыхающие на пляжах в живописных фотографиях со всего мира
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Тони трогал тебя там, где нельзя?»
Почему не стоит полностью доверять показаниям детей
Актера из «Бригады» задержали в Москве с пистолетом
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса и обнаженки в кино
Названа лучшая книга полувека
Украина отказалась от участия в детском «Евровидении» из-за денег
Все материалы
Интернет и СМИ
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
Двух журналистов обвинили в нарушении закона столетней давности
Прославившая на весь мир якутские морозы россиянка повторила успех с комарами
«Воспоминания» 21 миллиона пользователей утекли в сеть
Слепаков объяснился за насмешки над сборной России
Все материалы
Ценности
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Звериные головы
Кастеты, русский мат и голова фламинго. Рассудок в Париже сохранили не все
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Муж Ким Кардашьян начал торговать трениками жены
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Юбка с принтом из прошлого стала популярной летней вещью
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Названы разрешенные к воровству в отелях предметы
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Туристам запретили купаться в Черном море
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Десятки ядовитых пауков поселились в кровати американки
Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка
Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой
Цирковой слон рухнул на людей во время выступления
Все материалы
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
Lada Priora незаметно обновилась
UAZ построил первый отечественный гибридный грузовик
Skoda готовит Rapid второго поколения
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Названы три города России с дорожающими квартирами
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Россия установила новый ипотечный рекорд
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Все материалы