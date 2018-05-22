Великобритания приготовилась ударить по России после выхода из ЕС

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон признал действенность антироссийских санкций США и выразил сожаление, что Лондон в своей санкционной политике пока зависим от Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я считаю, что влияние санкций [США], особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным. Я это учел, хотя у нас есть свой подход. Остается вопрос, что может сделать Великобритания, чтобы справиться с людьми, близкими [президенту России Владимиру] Путину, которые могут иметь незаконно добытые богатства», — заявил министр.

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По словам Джонсона, Великобритания пока не может выстраивать свою санкционную политику самостоятельно, но как только страна покинет ЕС в марте следующего года, у нее будет возможность действовать в отношении России более жестко.

21 мая стало известно, что комитет по международным делам британского парламента подготовил доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», в котором выразил обеспокоенность, что «грязные деньги» россиян, спрятанные в британских активах и отмытые через финансовые институты Лондона, угрожают безопасности Соединенного Королевства.

В Кремле назвали доклад очередным проявлением «беспрецедентной русофобской мании».

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