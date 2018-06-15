Великобритания припомнила России отравление Скрипалей и отменила бойкот ЧМ-2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил невозможность бойкота чемпионата мира по футболу в России, несмотря на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте. Его комментарий опубликовал таблоид The Sun.

«После того как стало ясно, что к отравлению причастно российское государство, многие задавали мне вопрос: "Почему бы нам не бойкотировать чемпионат мира по футболу, проходящий в России?"» — пишет политик.

По его словам, игнорировать спортивное мероприятие невозможно по ряду причин. Во-первых, нельзя лишать молодых спортсменов, которые так много сил вложили в тренировки, шанса выйти на поле. Во-вторых, бойкот несправедлив по отношению к фанатам, которые просто хотят насладиться игрой без привязки к политике.

Главной причиной Джонсон назвал нежелание Лондона вступать в конфронтацию с Россией или россиянами, для которых чемпионат является национальной гордостью. Он подчеркнул, что народы двух стран связывают дружба и взаимное уважение, а также напомнил, что «нации вместе боролись с тиранией в XX веке».

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«Противоречия касаются исключительно наших отношений с Кремлем и его администрацией», — сообщил министр. Глава МИД добавил, что несмотря на дело Скрипалей, фанатам не стоит опасаться за свою безопасность во время путешествия по России.

В завершение Джонсон заявил, что «путинская Россия виновна и в крушении малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года и в отравлении Скрипалей, но несмотря на это путинская Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018». «Этот кубок не принадлежит Кремлю, он принадлежит поклонникам футбола по всему миру», — говорится в заключении.

Россия получила право проводить чемпионат мира в декабре 2010 года. Тогда лидером страны был Дмитрий Медведев.

6 марта Джонсон заявлял, что Лондон может частично бойкотировать чемпионат мира в России, если будет доказано, что российские власти причастны к отравлению Скрипаля. Речь шла непосредственно об официальных лицах и чиновниках, а не об игроках футбольной сборной. На групповом этапе чемпионата сборная Англии сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. В итоге Великобритания обвинила Россию в произошедшем. Москва отвергла все обвинения.

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