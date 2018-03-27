Британцы раскрыли детали бойкота чемпионата мира в России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон раскрыл детали бойкота чемпионата мира по футболу в России. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет планов пытаться бойкотировать чемпионат мира через команду Англии. Такие вещи, во-первых, решает Футбольная ассоциация, а с другой, никто не хочет наказывать английских болельщиков», — заявил Джонсон.

Глава МИД также пояснил, что бойкот касается только высокопоставленных лиц Англии: «Речь идет о том, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать. Аналогичные меры приняли и несколько других стран».

В начале марта правительство Великобритании понизило уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. К ним присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия турнира. Правительства Швеции и Дании также рассматривают возможность бойкота мундиаля.

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