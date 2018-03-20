Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России

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Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом во вторник, 20 марта, передает RMF 24.

«Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — сообщил руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский.

19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что официальные лица страны также рассматривают возможность бойкота мундиаля. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

14 марта британское правительство решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, понизив уровень делегации, которая отправится в Россию.

Отравленного Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в английском Солсбери в начале марта. По данным британского правительства, на месте преступления были найдены следы вещества семейства «Новичок», создававшегося в России в военных целях. «Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала.

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