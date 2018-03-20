Исландцы прокомментировали информацию о бойкоте чемпионата мира в России

Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон прокомментировал информацию о том, что страна может присоединиться к бойкоту чемпионата мира 2018 года в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит», — заявил Якобссон.

19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор сообщил, что страна рассматривает возможность бойкота мундиаля из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Тем самым исландцы поддержат решение британского правительства, понизившего уровень делегации, которая отправится в Россию.

Отравленного Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были найдены следы вещества семейства «Новичок», создававшегося в России в военных целях. «Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала.

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