Исландское правительство отказалось ехать на чемпионат мира в Россию

Правительство Исландии отказалось ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте руководства страны.

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии приняли меры против России после атаки в Солсбери. Среди них — временное приостановление всех диалогов с российскими властями. В связи с этим исландские лидеры решили не ехать на чемпионат мира в Россию этим летом», — говорится в заявлении.

Такое решение было принято в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Они были найдены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

В результате разгорелся международный скандал. Сначала из Великобритании были высланы 23 российских дипломата, а 26 марта выдворить сотрудников диппредставительств решили США, Украина, Канада и ряд европейских стран.

Также от поездки отказались представители британского правительства, а президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира 2018 года. Правительства Швеции и Дании также рассматривают возможность бойкота турнира.

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