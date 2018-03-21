Британцы испугались ехать в Россию на чемпионат мира по футболу

МИД Великобритании забеспокоилось о безопасности футбольных болельщиков во время предстоящего чемпионата мира в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время просмотра матчей. Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы понять, как мы можем поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию. Форин-офис будет внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы информировать их об обстановке в России», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В начале марта британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится на мундиаль в Россию. Такое решение было принято после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля веществом, которое якобы разрабатывалось Россией. Москва обвинения в причастности к произошедшему отвергает.

20 марта стало известно, что президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира 2018 года. Правительства Швеции и Дании также рассматривают возможность бойкота турнира. О подобных мерах якобы задумались в Исландии, однако председатель судейского комитета Футбольной ассоциации страны Кристинн Якобссон отверг эту информацию.

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