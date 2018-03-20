Две страны задумались о поддержке бойкота чемпионата мира в России

Правительства Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает AFP.

Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение. В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения принято не было.

Ранее 20 марта стало известно, что президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Он присоединился к бойкоту британского правительства, которое решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию. О подобных мерах якобы задумались в Исландии, однако председатель судейского комитета Футбольной ассоциации страны Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

Великобритания приняла такое решение из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства шпиона Скрипаля и его дочери Юлии. Такой вывод был сделан на основании того, что бывший офицер российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией. Москва обвинения опровергла.

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