Британский МИД сравнил Путина с Гитлером

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон полагает, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года, чтобы улучшить имидж России, передает Reuters.

Выступая в британском парламенте, Джонсон сошелся с одним из депутатов во мнении, что происходящее похоже на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер. «Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное», — сказал министр.

Он также заметил, что было бы неверно лишать сборную Англии по футболу участия в ЧМ-2018, однако безопасность фанатов, по его словам, важна.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 21 марта сообщила, что МИД страны обеспокоен безопасностью футбольных болельщиков на мундиале в России. В начале марта британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится на ЧМ в Россию.

Такое решение приняли после того, как в британском Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон настаивает, что вещество, от которого пострадал Скрипаль, разрабатывалось в России. Москва отрицает обвинения в причастности к нападению.

Также после нападения на Скрипаля Великобритания и Россия взаимно выслали дипломатов.

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