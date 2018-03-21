В МИД России ответили на сравнение британцев Путина с Гитлером

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой создать образ врага заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона, сравнившего предстоящий чемпионат мира по футболу с Олимпийскими играми 1936 года. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

«Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности?» — написала представитель МИД России.

По мнению Захаровой, любые сравнения нацистской Германии с Россией, отдавшей миллионы жизней в борьбе с фашизмом, недопустимы.

Про самого Джонсона Захарова написала, что он «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

Ранее Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Владимир Путин хочет использовать чемпионат мира по футболу 2018 года для улучшения имиджа России. Джонсон согласился с одним из депутатов, что ЧМ в России можно сравнить с Олимпиадой в Берлине при нацистах. «Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное», — заявил министр.

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